Аварийно-восстановительные работы по сходу селя в Алматы продолжаются
Марина МИХАЙЛОВА
Они ведутся во всех трех пострадавших районах города – Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском, сообщает Kazpravda.kz. К ликвидации последствий привлечены силы и средства территориальных государственных органов и подразделений КЧС МВД РК.
В частности, по последним данным созданного оперативно-ситуационного штаба, в Наурызбайском районе с помощью специальной техники производится очистка жилых домов, школ №187, 188, 192, а также улиц и дорог от грязекаменной массы. С 23 по 30 июля ее вывезено свыше 111 477 куб. м. Углубляется русло реки Каргалинка, очищается ее прибрежная зона. В Наурызбайском районе местные власти помогли транспортом, хозяйственным инвентарем, продуктами питания, водой, резиновыми сапогами, ГСМ, а также расселением людей в гостиницах. Гуманитарную помощь также оказывают государственные органы, коммерческие организации.
Службой электрического хозяйства по улице Алмалы установлены 8 опор, всего по 26 опорам будет производиться прокладка электрических сетей для подключения оставшихся 45 домов. Организован бесперебойный подвоз воды. Продолжают работу комиссии по определению и ликвидации последствий ЧС, а также по оценке пострадавшего жилья, действует "горячая линия" по трем телефонным номерам.
Напомним, в ходе селевого выброса пострадало 456 домов. Из них 9 получили разрушения, более 44 улиц подтоплены, были повреждены 32 единицы автотранспорта. Также досталось фильтровой станции водозабора "Каргалы", обеспечивающей питьевой водой поселок Карагайлы и микрорайон "Курмас". Без подачи питьевой воды осталось 1 100 домов. Были эвакуированы 1 036 человек, спасены 107 человек, из них 24 – дети.