Аварийное отключение электроэнергии в регионах Казахстана – комментарий Минэнерго

Энергетика, Происшествия, Чрезвычайные ситуации
140

Потребителям в регионах, где аварийно отключилось электричество, поэтапно восстанавливают доступ к электроснабжению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Напомним, 13 февраля в 9:22 произошло отключение линии электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь при нормальных погодных условиях.

«В этой связи противоаварийной автоматикой введены ограничения по электроэнергии в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской областях, а также в городах Алматы и Туркестане.

Для определения места повреждения выехала специализированная бригада АО «KEGOC». Также приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС», – рассказали об оперативной обстановке в Минэнерго.

Сейчас ведется поэтапное подключение отключенных потребителей.

Меж тем ранее в KEGOC сообщали об ограничениях в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях.

Популярное

Все
Выживут ли печатные СМИ?
Ложь бесплатна, за правду придется платить
Полицейские ищут лжетеррориста, устроившего «минирование» школ и офисов в Усть-Каменогорске
Дать профессиональную оценку конкурсным процедурам на выбор лучшего эскиза герба области Улытау попросили общественники
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
Вторую неделю жители села Терек­ты Западно-Казахстанской области получают воду по графику
Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
Мы разные, но мы вместе!
Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
Казахское искусство поддержит Турцию
Диалектика жизни академика Абдильдина
От исследований – к коммерциализации инноваций
Что раньше: тряхнет или встряхнет?
Опубликован космический снимок тектонического разлома в Турции
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года
Грядет повышение выплат
Женщины покоряют научные вершины
Платформа для открытого диалога
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Застолье закончилось убийством в ЗКО

Читайте также

Шпионское оборудование изъяли у казахстанцев полицейские
Оптовый канал особо опасного наркотика обнаружили в Павлода…
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 6 областях …
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в П…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]