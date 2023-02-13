Аварийное отключение электроэнергии в регионах Казахстана – комментарий Минэнерго

Потребителям в регионах, где аварийно отключилось электричество, поэтапно восстанавливают доступ к электроснабжению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Напомним, 13 февраля в 9:22 произошло отключение линии электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь при нормальных погодных условиях.

«В этой связи противоаварийной автоматикой введены ограничения по электроэнергии в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской областях, а также в городах Алматы и Туркестане.

Для определения места повреждения выехала специализированная бригада АО «KEGOC». Также приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС», – рассказали об оперативной обстановке в Минэнерго.

Сейчас ведется поэтапное подключение отключенных потребителей.

Меж тем ранее в KEGOC сообщали об ограничениях в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях.