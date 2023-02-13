Аварийное отключение электроэнергии произошло в 6 областях Казахстана

В ряде областей Казахстана произошло аварийное отключение линии электропередачи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Сообщается, что 13 февраля 2023 года в 9:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь.

"Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях порядка на 600 МВт (около 10% потребления – прим. автора). Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана", – отметили в компании.

Сейчас проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Выехали ремонтные бригады для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи.