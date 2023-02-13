Аварийное отключение электроэнергии произошло в 6 областях Казахстана

Энергетика, Происшествия
105
Елисеева Екатерина
корреспондент

В ряде областей Казахстана произошло аварийное отключение линии электропередачи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Сообщается, что 13 февраля 2023 года в 9:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь.

"Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях порядка на 600 МВт (около 10% потребления – прим. автора). Противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана", – отметили в компании. 

Сейчас проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Выехали ремонтные бригады для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи.

Популярное

Все
Выживут ли печатные СМИ?
Ложь бесплатна, за правду придется платить
Полицейские ищут лжетеррориста, устроившего «минирование» школ и офисов в Усть-Каменогорске
Дать профессиональную оценку конкурсным процедурам на выбор лучшего эскиза герба области Улытау попросили общественники
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
Вторую неделю жители села Терек­ты Западно-Казахстанской области получают воду по графику
Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
Мы разные, но мы вместе!
Казахское искусство поддержит Турцию
Диалектика жизни академика Абдильдина
Что раньше: тряхнет или встряхнет?
От исследований – к коммерциализации инноваций
Грядет повышение выплат
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года
Платформа для открытого диалога
Женщины покоряют научные вершины
Список зарегистрирован
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Застолье закончилось убийством в ЗКО

Читайте также

Аварийное отключение электроэнергии коснулось 7 регионов – …
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в П…
Полицейский запрыгнул в мчащееся авто – задержание пьяного …
Опубликован космический снимок тектонического разлома в Тур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]