Аварийное отключение электроэнергии: о текущей ситуации в регионах РК рассказали в Минэнерго

Экономика, Энергетика, Происшествия
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Для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Казахстане проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Напомним, 13 февраля в 09:23 действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь.

По информации АО «KEGOC», это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях порядка на 600 МВт.

«В настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона для восстановления электроснабжения отключенных потребителей.

По состоянию на 12:00 13 февраля на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе: 100 МВт – ТОО «Казфосфат», по 70 МВт – АО «АрселорМиттал», ТОО «Корпорация «Казахмыс», – говорится в пресс-релизе Минэнерго.

 

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