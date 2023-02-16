Аварийную Toyota угнали из СТО в Алматы

Фото: polisia.kz

В отдел полиции при УП Ауэзовского района Алматы обратился местный житель и сообщил об угоне своей автомашины Toyota Camry, которую оставил днем раньше для ремонта на станции техобслуживания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. С помощью систем видеонаблюдения полицейские почти сразу же установили личность подозреваемого и отследили маршрут его передвижения.

"Как установлено, на чужой машине хотел покататься знакомый владельца СТО. Подозреваемый, 2003 года рождения, был задержан в Илийском районе, Алматинской области. Он дал признательные показания и сориентировал, куда спрятал угнанный автомобиль. Машину обнаружили в одном из частных домов на территории Алматинской области", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности.

Зарегистрировано уголовное дело.