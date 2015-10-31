​АVATUBE завоевывает рынок

Сегодня на предприятии выпускают 57 наименований одноразовых вакуумных пробирок для забора и хранения венозной крови, плазмы и сыворотки и шесть модификаций двусторонних стерильных медицинских игл. Документация еще на два типа игл находится на регистрации в МиСЗ РК. В текущем году на отечественный рынок уже поставлено 20 млн штук пробирок, 5 млн игл и столько же иглодержателей. Впрочем, мощности завода значительно превышают эти объемы. Сейчас две технологические линии загружены лишь на треть, и при условии расширения рынка сбыта можно организовать круглосуточный режим работы.

– Огромный объем одноразовых вакуумных пробирок для забора и хранения венозной крови и одноразовых игл продолжают для нужд здравоохранения страны ввозить из-за рубежа, и, честно говоря, нам такой подход не совсем понятен, – говорит директор ТОО Нурмахан Таласов. – Зачем это делать, когда есть отечественное инновационное производство. Наши пробирки полностью исключают контакт медицинских работников с кровью. Это дает 100-процентную гарантию безопасности как пациенту, так и медицинскому работнику.

На заводе выпускают систему, уже полностью готовую к использованию, нет необходимости предварительно готовить пробирки и дозировать реагенты. Кроме того, она дает гарантированную точность результата, а значит, отпадает необходимость дополнительных назначений, что снижает стоимость обследования и лечения. Предприятие даже пошло на дополнительные затраты, сформировав специальную группу, в которую вошли два гематолога и лаборант. В их задачу входит проведение мастер-классов и обучающих тренингов по использованию продукции предприятия. Тем самым руководство предприятия надеется существенно расширить рынок сбыта как внутри страны, так и в государства Евразийского экономического союза, ведь подобного производства пока нет ни в Беларуси, ни в Армении, а существующее российское предприятие уступает казахстанскому по уровню оборудования.

– Мы не стоим на месте, активно развиваемся, закупая и осваивая самое современное оборудование, – рассказывает управляющий директор ТОО «ЭкоФармИнтернешнл» Олег Сегал. – У нас появилась еще одна производственная линия, которую мы закупили в Великобритании. Добавился литьевой цех, в котором производятся пробирки. Уже в следующем году запустим новую иглосборочную линию.

На заводе практикуется двухуровневый контроль качества. Процесс производства полностью автоматизирован. Специальные лазерные устройства проверяют качество производимой продукции. Если на каком-то этапе происходит сбой, оборудование мгновенно дает об этом знать.

Завод открыт по государственной программе индустриально-инновационного развития. Общие затраты на строительство предприятия составили 2 млрд 330 млн тенге. Из них 660 млн тенге профинансировано государством через фонд «Даму». К тому же в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предприятие получило субсидирование части кредита. По этой же программе за счет государства создана инфраструктура. Строительство водопровода и канализации, прокладка линии электропередачи и газификация обошлись в 37 млн тенге, а значит, такую сумму смогли сэкономить предприниматели, воспользовавшись поддержкой «ДКБ-2020».