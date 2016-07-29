​Август – месяц одаренных

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Сауле БАЛБЕК

…Двое молодых и ярких творцов ушли из жизни в августе. Это, во-первых, Виктор Цой, выразивший всю боль и живой нерв своего времени голосом борца и мечтателя, обликом романтика. Его песни не стихают в устах молодежи по сей день. Помнится и его герой в фильме «Игла» режиссера с мировым именем Рашида Нугманова. Виктор Цой – любимец алматинцев, питерцев и многих, очень многих других людей. Живут его стихи и песни. Живут память и любовь. Значит не ушел.

Есим Едгебаев – из плеяды романтиков классического образца. Блестящий профессионал, знаток и поклонник антики и Ренессанса, глубокий исследователь культуры родного народа. Школа профессиональная – в Москве. Итог – невероятной силы и красоты образы-портреты лучших сыновей народа: Аль-Фараби, Турара Рыскулова, Олжаса Сулейменова, друзей-художников. Классика и чистота мышления – в каждом образе. Композиции камерного плана – «Тишина», «Музыка», «Танец», портреты женщин.

Вдохновение, одухотворенность, высокое мастерство дали миру произведения непревзойденные. Как монументальный горельеф «Образы книги» в здании Союза писателей в центре Алматы. Мой друг сказал: «Любить свой народ, свою профессию, свою семью – этого мало. Надо все силы, все помыслы, всю жизнь отдать служению Отечеству – тогда толк будет». И вся короткая его жизнь – тому свидетельство.

А в конце августа пришли в мир мои друзья из мира театрального искусства и скульптуры. Москвич Виктор Думанян обожал классиков Алматы. Он так близок его родному Баку, где родился и рос в начале жизни. А про мой город проронил: «Надо же! Фонтаны – зимой! И столько солнца!» Бывал здесь неоднократно и отзывался всегда с любовью. Он начинался как музыкант, а занявшись пластикой и ваянием, оставался верен музыке. Потому так трогают его «Моцарт» и «Бетховен», «Прокофьев», «Бах»… Как поет скрипка в руках его героев! Как проникновенен Мусоргский, сколько остроты в облике Сергея Рахманинова! Все дышит, волнуется, слушает голос сердца – а оно поет!..

И, наконец, Игорь Корогодин. Дата рождения – 31 августа. Художник театра – это симфония звуков, пластики, рисунка, живописи, цвета и, конечно, отменного вкуса вкупе с высоким профессиональным уровнем. Блестящая школа Акимова в Москве, затем годы работы в алматинском оперном театре, Академии искусств им. Т. Жургенова, в театре казахской драмы. И – портреты, пейзажи… А за всем этим – детски-открытый миру, смешливый и глубокий человек с творческой душой.

Мне повезло с друзьями. Алматинцы или москви­чи, питерцы или парижане, они всегда – со мной. Потому что наша Планета любви – вечна. И живет она – в нас.

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