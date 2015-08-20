Августовская конференция педагогов проходит в Астане Общество 2303 Меруерт Нургазинова

В Астане проходит ежегодная августовская конференция работников образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Темой совещания стало "Обновление содержания образования: ориентация на будущее".



Руководитель управления образования Астаны Эльмира Суханбердиева в ходе доклада сообщила, что контингент дошкольного возраста в Астане ежегодно значительно увеличивается за счет роста рождаемости и миграционных процессов. Так, управлением образования Астаны ведется мониторинг социальной востребованности дошкольного образования.



Она подчеркнула, что на сегодня в очереди на получение очереди в детский сад числится свыше 83 тысяч детей.

Кроме того, начальник управления отметила, что сейчас идет разработка программы электронной выдачи направления в дошкольное учреждение.



"Каждый родитель в порядке очередности может получить направление в детский сад самостоятельно в период комплектования. Это придаст еще больше прозрачности в ежегодной процедуре. Мы готовы полностью поддержать проект и внедрить его в скором будущем", - сообщила Эльмира Суханбердиева.



Также, стало известно, что дошкольные учреждения Астаны ведут свою работу на 27 экспериментальных площадках, 1200 малышей охвачены обучением на 16 экспериментальных площадках республиканского уровня, которые направлены на развитие полиязычия.



Практически во всех детских садах города внедряются инновационные подходы обучения.

