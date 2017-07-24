Августовский педсовет

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Айнур Кембаева

В ней приняли участие ответственный секретарь Министерства образования и науки Арын Орсариев, директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова, глава Департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев.

– Конференция станет диалоговой площадкой для обсуждения проблем управления и инноваций, для выработки методических рекомендаций по модернизации образования в рамках реализации задач, определенных в Послании Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность», программе «Рухани жаңғыру», а также в Государственной программе развития образования и науки на 2016–2019 годы, – отметил Арын Орсариев.

Он также подчеркнул, что в рамках конференции состоятся секционные совещания в регионах, на базе Назарбаев Университета и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. По их итогам будут приняты рекомендации.

– Конференция пройдет на площадке ЭКСПО-2017. С 1 августа на официальную страницу МОН РК в Интернете можно будет присылать сообщения о проблемах, касающихся сферы образования. В связи с этим просим наших граждан проявить активность и поднять вопросы, которые можно было бы обсудить участникам мероприятия, – подчеркнул Арын Орсариев.

Также участники мероприятия рассказали, что совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и ассоциацией «Болашак» запускается конкурс образовательных стартап-проектов EduTech. Финал состоится на пленарном заседании республиканской августовской конференции.

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