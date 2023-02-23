Авиакомпанию "Air Arabia" оштрафовали в Казахстане

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Авиакомпания "Air Arabia" выплатит почти 700 тысяч тенге за отсутствие напитков для пассажиров при задержке рейса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

"В связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки - прим. автора), предусмотренных действующим законодательством РК, при задержке рейса по маршруту Алматы – Шарджа, 13 февраля авиакомпания "Air Arabia" была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге - прим. автора)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Комитет гражданской авиации, в рамках проводимой работы, придерживается требований действующего законодательства Казахстана в части соблюдения прав пассажиров, и в случае установления фактов нарушения со стороны авиаперевозчиков, будет принимать предусмотренные меры.