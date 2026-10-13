Авиакомпании отменяют рейсы в Саудовскую Аравию

В мире,Авиация

Etihad Airways и Qatar Airways приостановили полеты в Саудовскую Аравию на фоне эскалации ударов хуситов и закрытия аэропорта в Эр-Рияде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После ударов в выходные, унесших жизни 13 человек и ранивших более 300, а также новой атаки в воскресенье, авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways объявили об отмене и приостановке полетов в Саудовскую Аравию. Решение принято на фоне усиления атак хуситов на королевство и регулярных ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Digest.co.il

Компания Etihad сообщила, что все рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом отменены до 19 октября, в то время как Qatar Airways не назвала сроков возобновления полетов.

Etihad также отменила рейсы из Абу-Даби в Джидду и Даммам из-за нестабильной ситуации в регионе, причем дата 19 октября относится только к столичному направлению.

Власти Саудовской Аравии продлили закрытие аэропорта в Эр-Рияде до 17 октября и расследуют сбои в системе противовоздушной обороны.

Как сообщило агентство AP со ссылкой на региональные источники, в королевстве начато расследование того, каким образом запущенные хуситами беспилотники и ракеты смогли преодолеть рубежи ПВО после комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами.

#авиакомпании #отмена #авиарейсы #Саудовская Аравия

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Развитие по всем направлениям
Гвардейцы подвели итоги
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Приятный сюрприз для полсотни семей
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Курс на Нагою и Аичи
Ребята с нашего двора
Собрались сильнейшие
Горизонты обрабатывающей промышленности
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Ответственность как залог справедливости
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал з…
Казахстан вошел в топ-4 на FIRST Global Challenge 2026
Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре
Королева Таиланда подняла в воздух истребитель Gripen

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]