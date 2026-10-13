Авиакомпании отменяют рейсы в Саудовскую Аравию

Etihad Airways и Qatar Airways приостановили полеты в Саудовскую Аравию на фоне эскалации ударов хуситов и закрытия аэропорта в Эр-Рияде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После ударов в выходные, унесших жизни 13 человек и ранивших более 300, а также новой атаки в воскресенье, авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways объявили об отмене и приостановке полетов в Саудовскую Аравию. Решение принято на фоне усиления атак хуситов на королевство и регулярных ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Digest.co.il

Компания Etihad сообщила, что все рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом отменены до 19 октября, в то время как Qatar Airways не назвала сроков возобновления полетов.

Etihad также отменила рейсы из Абу-Даби в Джидду и Даммам из-за нестабильной ситуации в регионе, причем дата 19 октября относится только к столичному направлению.

Власти Саудовской Аравии продлили закрытие аэропорта в Эр-Рияде до 17 октября и расследуют сбои в системе противовоздушной обороны.

Как сообщило агентство AP со ссылкой на региональные источники, в королевстве начато расследование того, каким образом запущенные хуситами беспилотники и ракеты смогли преодолеть рубежи ПВО после комбинированной атаки крылатыми и баллистическими ракетами.