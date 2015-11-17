Авиакомпания из Эфиопии запустит полностью женский рейс

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Авиакомпания Ethiopian Airlines запустит полностью женский рейс – в составе экипажа будут только представительницы слабого пола. Как сообщается на сайте компании, первый полет из Аддис-Абебы в Бангкок запланирован на 19 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Помимо того, что рейс будет выполнен женским экипажем, все приготовления к полету будут также проводиться только дамами – от операционисток колл-центра до диспетчеров, сотрудниц служб безопасности и механиков", – отмечается в распространенной информации.
По словам исполнительного директора авиакомпании, цель рейса – продемонстрировать, что в Эфиопии представители обоих полов равны. "Женский полет" также должен стать показателем того, что компания расширяет возможности женщин для карьерного роста.
В настоящее время 30% сотрудников Ethiopian Airlines – женщины.
Ethiopian Airlines – государственная авиакомпания Эфиопии, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки более чем в 50 городов мира. Она была основана в 1945 году. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.
"Помимо того, что рейс будет выполнен женским экипажем, все приготовления к полету будут также проводиться только дамами – от операционисток колл-центра до диспетчеров, сотрудниц служб безопасности и механиков", – отмечается в распространенной информации.
По словам исполнительного директора авиакомпании, цель рейса – продемонстрировать, что в Эфиопии представители обоих полов равны. "Женский полет" также должен стать показателем того, что компания расширяет возможности женщин для карьерного роста.
В настоящее время 30% сотрудников Ethiopian Airlines – женщины.
Ethiopian Airlines – государственная авиакомпания Эфиопии, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки более чем в 50 городов мира. Она была основана в 1945 году. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.