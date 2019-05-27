Авиакомпания скат запустит рейс Нур-Султан- Улан Батор Общество 95 Айдана Демесинова

Казахстанская авиакомпания СКАТ с 3 июня 2019 года запускает прямое авиасообщение по маршруту Нур-Султан - Улан Батор. Об этом стало известно в ходе брифинга официального представителя МИД РК Айбека Смадьярова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



“Открытие нового международного рейса между Казахстаном и Монголией в значительной степени будет пособствовать продвижению политических и торгово-экономических отношений, развитию туризма, укреплению культурно-гуманитарного обмена, углублению связей между бизнес-структурами двух стран”,- сообщил Смадьяров.



По его словам, Регулярные полеты будут выполнятьсы каждый четверг и воскресенье На воздушном судне Боинг 737. Продолжительность рейса в одну сторону составит 3 часа.

