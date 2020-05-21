Авиакомпаниям и аэропортам предоставлены допмеры господдержки в Казахстане
Доходы от пассажирских авиаперевозок просели почти на треть в Казахстане. Авиакомпаниям, аэропортам и другим сферам авиации предоставлены дополнительные меры поддержки от государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Пандемия коронавируса серьёзно повлияла на доходность предприятий воздушного транспорта. Так, за январь–апрель объём доходов составил 71,3 млрд тг – сразу на 31,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля доходов от пассажирских перевозок сократилась за год с 97,5% до 96,9%.
Казахстан присоединился к Соглашению о сотрудничестве по предотвращению и управлению событиями в области общественного здравоохранения в гражданской авиации (CAPSCA) – добровольному международному органу, созданному ИКАО и ВОЗ для борьбы с риском передачи заболевания. На сегодняшний день специалистами CAPSCA обсуждаются меры по восстановлению пассажирских перевозок гражданской авиации и обеспечению безопасного выполнения полётов экипажами воздушных судов в условиях распространения COVID-19, передаёт МИИР РК.
Доходы предприятий воздушного транспорта непосредственно от перевозки пассажиров за январь–апрель 2020 года составили 69,1 млрд тг – на 32,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Уровень доходов предприятий воздушного транспорта от перевозки пассажиров начал существенно сокращаться ещё в марте, составив 13,8 млрд тг – на 45,8% меньше, чем в марте 2019 года. А уже в апреле доход составил лишь 1,3 млрд тг – сразу на 95,5% меньше, чем в апреле прошлого года.
В марте-апреле 2020 года число перевезённых пассажиров в Казахстане сократилось на 70%. С 1 апреля по 1 мая текущего года было приостановлено выполнение всех регулярных внутренних рейсов. В итоге количество перевезённых воздушным транспортом пассажиров за январь–апрель 2020 года составило 1,7 млн человек (на 22,7% меньше, чем в прошлом году, а пассажирооборот – 3,1 млрд пкм (сразу на 30,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).
По сообщению министра национальной экономики, авиакомпаниям и аэропортам предоставлены дополнительные меры поддержки, такие как, например, освобождение авиакомпаний от уплаты НДС на импорт запасных частей к самолётам.
Аэропортам предоставлено освобождение от земельного налога и платы за пользование землёй. Техобслуживание и другие услуги в сфере авиации также будут освобождены от НДС за нерезидента до конца года.
1 мая состоялись первые авиарейсы. В первый день возобновления полётов между Нур-Султаном и Алматы, где расположены крупнейшие аэропорты страны, услугами авиакомпаний воспользовались около 700 человек.
Услугами аэропорта Алматы в 2019 году, по сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, воспользовались 7,2 млн пассажиров, что составляет 40% от всего авиационного рынка РК. Напомним, в начале мая турецкий холдинг TAV Airports Holding подписал договор о приобретении 100% акций международного аэропорта Алматы совместно со своим партнёром по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за 415 млн долл. США.
Аэропорт Нур-Султана в прошлом году обслужил 5,1 млн пассажиров.