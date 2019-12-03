Авиакомпаниям Иордании разрешили выполнять регулярные полеты в 11 аэропортов РК

Авиакомпаниям Иордании предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
2 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Иордании.
"Авиакомпаниям Иордании предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха", – говорится в сообщении.
Стороны совместно с посольством РК в Иордании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов из Казахстана в города Амман и Акаба.
Отмечается, что данная работа проводится по поручению Президента РК в рамках внедренного режима "открытого неба".