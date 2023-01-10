Авиакомпаниям в Казахстане разрешили вести свой черный список пассажиров

Авиакомпании в Казахстане обязали вовремя предупреждать пассажиров об изменениях статуса рейса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В МИИР рассказали о новеллах принятых в конце прошлого года поправок в законодательство по вопросам транспорта и гражданской авиации.

Законы направлены на дальнейшее совершенствование механизма регулирования деятельности гражданской авиации, повышение безопасности полетов и авиационной безопасности, защиту прав авиапассажиров.

«Так, для повышения безопасности полетов и ограничения использования земель, а также для строительства объектов на приаэродромной территории в Земельный кодекс вносится норма, регламентирующая предоставление земельных участков на приаэродромной территории с учетом положений законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, требующих получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

Кроме этого, законом устанавливается положение для международных аэропортов по утверждению генерального плана, содержащего подробные этапы развития инфраструктуры аэропорта, и перечень приоритетных задач. Это позволит учесть прогнозируемый рост объема перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полетов и авиационной безопасности», – рассказали в министерстве.

Для государственной поддержки региональных аэропортов, сталкивающимся с финансовыми трудностями и не способных обеспечить собственные операционные затраты, теперь есть механизм субсидирования.

Предусмотрены отныне и нормы, устанавливающие обязанность авиакомпаний по своевременному информированию пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах этого и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса.

«Для усиления защиты прав пассажиров за несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штраф авиакомпаниям в размере 3% от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы», – добавили в ведомстве.

Вместе с тем заработали новые нормы и в интересах авиаперевозчиков. Так, им разрешили вести собственный черный список пассажиров – лиц из этого реестра авиакомпании могут не допускать к полету. В соответствии с законом пассажир может быть включен в реестр сроком на год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора, уточнили в МИИР.

Национальное законодательство продолжат гармонизировать со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передовым опытом зарубежных стран.

«В частности, в гражданскую авиацию внедряется принцип «справедливой культуры», который предусматривает механизм защиты трудовых прав авиационного персонала, своевременно сообщающего через систему представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах.

Также предусматриваются ответственность первого руководителя организации гражданской авиации за обеспечение безопасности полетов и сертификация аэродромов определенной категории, тогда как ранее данное требование распространялось на все категории аэродромов.

К слову, разрешаются и вопросы регулирования обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем или в воздушном пространстве, суверенитет над которым не определен.

Кроме того, регулируется вопросы ответственности авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей», – перечислили новшества в Мининдустрии.

Внедряется сертификация по вопросам, связанным с беспилотными авиационными системами, вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно».