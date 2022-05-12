Авиалайнер со 113 пассажирами загорелся в аэропорту в Китае

25 человек пострадали в результате авиакатастрофы на юге Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Синьхуа».

25 человек пострадали в результате выезда за пределы взлетно-посадочной полосы и возгорания авиалайнера в аэропорту в городе Чунцин на юго-западе Китая в примерно 08:00 в четверг, сообщили в администрации аэровокзала.

По имеющейся информации, на борту пассажирского самолета авиакомпании "Tibet Airlines" находились 113 пассажиров и девять членов экипажа.

Все люди, находившиеся на борту судна, были эвакуированы, а пострадавшие – госпитализированы. В данный момент им оказывается медпомощь.