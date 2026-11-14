Авиапассажиров предупредили об опасности перевозки чужих посылок

Закон и Порядок

В Авиационной администрации Казахстана объяснили, почему нельзя соглашаться перевозить чужие посылки с неизвестным содержимым

Казахстанских авиапассажиров предупредили о рисках перевозки чужих посылок и багажа с неизвестным содержимым. Злоумышленники могут использовать доверчивость граждан для незаконной транспортировки запрещенных предметов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК. 

Как пояснили в Авиационной администрации Казахстана, пассажирам нередко могут предлагать доставить конверт, посылку или чемодан в другой город либо страну за денежное вознаграждение. Однако за безобидной на первый взгляд просьбой может скрываться попытка вовлечь человека в противоправную деятельность.

Особенно осторожными следует быть при международных перелетах. Незаконное перемещение определенных товаров и ценностей через государственную границу может квалифицироваться как контрабанда и повлечь уголовную ответственность, в том числе лишение свободы.

«Главное правило – не перевозить вещи и посылки, содержимое которых вам неизвестно. Не следует принимать подобные предложения даже от людей, которые представляются знакомыми ваших родственников или обещают денежное вознаграждение. Также не рекомендуется оставлять свои вещи без присмотра или передавать посторонним доступ к багажу. При обнаружении подозрительных предметов, получении сомнительных предложений о перевозке посылок или выявлении других признаков возможного правонарушения пассажирам следует незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо службы авиационной безопасности аэропорта», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Специалисты также призывают пассажиров внимательно следить за личными вещами в аэропорту и не позволять посторонним пользоваться их багажом.

Если незнакомый человек просит передать посылку или предлагает деньги за ее доставку, от такого предложения следует отказаться. При возникновении подозрений необходимо сообщить сотрудникам полиции или авиационной безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих правил помогает предотвращать правонарушения и обеспечивает безопасность воздушных перевозок. 

#безопасность #авиаперелеты #памятка

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