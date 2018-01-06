Общество
Авиарейс Астана – Шарджа отменили из-за замерзшей двери самолета
В аэропорту Астаны застряли 89 пассажиров, летевших в Шарджу, передает Inform.kz.

Самолет авиакомпании Air Arabia не смог вылететь в Шарджу по технической причине. По словам представителя компании Гульмиры Ахметовой, замерзла входная дверь самолета.



"Мы не смогли ее отогреть. Рейс откладывается на 10 часов. Пассажиры будут размещены в отеле", – сказала Ахметова.

Чартерный рейс Астана – Шарджа должен был отправиться в 4:55, однако так и не взлетел. В 7:25 пассажирам предложили напитки, а спустя 15 минут без объяснения причин попросили покинуть борт и пройти в здание аэропорта.

Среди пассажиров есть пожилые люди, много детей. Большая часть – без верхней одежды и теплой обуви, которые сданы в багаж. Чемоданы не возвращают по техническим причинам.

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