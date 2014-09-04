Авиарейс Астана – Тбилиси откроют в 2015 году

Общество
741
Асхат Ниязов
©kazpravda.kz
В 2015 году будет открыт новый регулярный авиарейс Астана – Тбилиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК. 

Сейчас прямые рейсы в Тбилиси выполняются из Алматы 5 раз в неделю. В связи с повышением спроса на этот рейс авиакомпанией "Эйр Астана" было принято решение заменить авиалайнер Embraer 190 на новый авиалайнер Airbus. Также прямые рейсы в столицу Грузии выполняются 3 раза в неделю из Актау.

По информации посольства Грузии в Астане, 1 сентября 2014 года вступили в силу внесенные в Закон Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" поправки. В соответствии с изменениями граждане тех стран, с которыми у Грузии установлен безвизовый режим (страны Евросоюза, страны – участницы НАТО и СНГ), могут находиться на территории грузинского государства без визы 90 дней, что соответствует международной практике. В случае если гражданин Казахстана пожелает остаться в Грузии более чем на 90 дней, ему необходимо получить эмиграционную визу.  

Как отмечает посольство Грузии, Казахстан занимает передовые позиции в осуществлении прямых инвестиций и развитии туризма между двумя странами. По данным Национального агентства туризма Грузии, в 2013 году поток туристов из Казахстана, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 39%, а за 8 месяцев 2014 года – на 45%.  

Популярное

Все
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Все лучшее – детям!
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Финансовая грамотность растет
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Жизнь после паводка
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Социальная поддержка населения в цифрах
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Холодец
На Алаколь за счет государства
Что нам стоит парк застроить?
Дармовщине приходит конец
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Успехи казахстанцев на мировых кортах
Глубинка становится ближе
«Шабыт» – ода вдохновению
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
Токаев высказал соболезнования Макрону
От Чиангмая до Астаны
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Консультант торгового дома похитил деньги со счета покупате…
Более 7 млрд тенге взыскали с алиментщиков в 2024 году
Новый терминал открывается в аэропорту Шымкента
Три ключевых закона приняты в сфере защиты прав детей уходя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]