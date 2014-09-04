Авиарейс Астана – Тбилиси откроют в 2015 году Общество 741 Асхат Ниязов

©kazpravda.kz

В 2015 году будет открыт новый регулярный авиарейс Астана – Тбилиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента туризма Министерства по инвестициям и развитию РК.



Сейчас прямые рейсы в Тбилиси выполняются из Алматы 5 раз в неделю. В связи с повышением спроса на этот рейс авиакомпанией "Эйр Астана" было принято решение заменить авиалайнер Embraer 190 на новый авиалайнер Airbus. Также прямые рейсы в столицу Грузии выполняются 3 раза в неделю из Актау.



По информации посольства Грузии в Астане, 1 сентября 2014 года вступили в силу внесенные в Закон Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" поправки. В соответствии с изменениями граждане тех стран, с которыми у Грузии установлен безвизовый режим (страны Евросоюза, страны – участницы НАТО и СНГ), могут находиться на территории грузинского государства без визы 90 дней, что соответствует международной практике. В случае если гражданин Казахстана пожелает остаться в Грузии более чем на 90 дней, ему необходимо получить эмиграционную визу.



Как отмечает посольство Грузии, Казахстан занимает передовые позиции в осуществлении прямых инвестиций и развитии туризма между двумя странами. По данным Национального агентства туризма Грузии, в 2013 году поток туристов из Казахстана, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 39%, а за 8 месяцев 2014 года – на 45%.



