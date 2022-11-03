Фото: пресс-служба МИИР РК
Международное сотрудничество , Транспорт

Авиасообщение между Казахстаном и Катаром станет ежедневным

С нового года будет увеличено количество рейсов между Казахстаном и Катаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Комитет гражданской авиации ведет работу по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана.

«Начиная с 3 января 2023 года, катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, между двумя странами будет ежедневное авиасообщение.

Кроме того, Qatar Airways планирует в весенне-летний период 2023 года начать полеты между Астаной и Дохой», – поделились новостями в МИИР.

Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Катаром, отметили в ведомстве.

 

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