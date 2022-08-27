Авиасообщение между Казахстаном и Вьетнамом откроется в октябре

Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Казахстане Фам Тхай Ньы Май и представителем авиакомпании «Vietjet Air» Нгуен Чи Там с целью обсуждения вопросов по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе встречи вьетнамская сторона выразила готовность в выполнении регулярных пассажирских рейсов в Казахстан.

Так, 10 октября планируется открытие первого рейса авиакомпании «Vietjet Air» по маршруту Камрань – Алматы.

Кроме того, авиакомпания планирует запуск рейсов из города Камрань в Нур-Султан. Рейсы будут выполняться с частотой 2-3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-330.

В настоящее время авиакомпания «Vietjet Air» готовится к прохождению аккредитации в качестве иностранного авиаперевозчика на территории Казахстана.

Стороны отметили важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по возобновлению прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.