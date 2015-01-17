Свежий выпуск Авиасообщение – в полном объеме Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В ходе проведенного пресс-тура журналистам рассказали, что построенная в 1972 году полоса давно нуждалась в ремонте. Средства на ее восстановление были выделены из республиканского бюджета. Тендер выиграло акционерное общество «К-Дорстрой». Полеты на время ремонта пришлось приостановить.

Строители работали в две смены. Но быстро – не значит наспех. Качество работ было взято под постоянный контроль. Состарившуюся полосу выровняли и уложили новое цемент­но-бетонное полотно. И уже в ноябре компания «Бек Эйр» возобновила полеты в Астану и Атырау. С января текущего года «Эйр Астана» выполняет регулярные рейсы в Алматы. Таким образом, аэропорт действует в прежнем режиме.

Второй этап реконструкции планируется провести в апреле. Полоса станет длиннее на 400 м, шире – на три. Помимо этого намечено проложить боковые полосы безопасности, заменить светосигнальную систему и оборудование радиотехнического обеспечения. После этого Уральский аэропорт сможет принимать лайнеры любого класса.

Как отметил Серик Мухтыбаев, взлетно-посадочная полоса соответствует стандартам. Уже ведутся переговоры об открытии регулярного авиационного сообщения Уральска с городами ближнего и дальнего зарубежья.