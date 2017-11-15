Авиатопливо начнут производить в Казахстане в 2018 году
Инга Селезнева
Три казахстанских нефтеперерабатывающих завода начнут производить во второй половине 2018 года авиационное топливо и смогут обеспечить казахстанский рынок на 100%. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе круглого стола в МИД РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Предполагаем, что во второй половине 2018 года мы на 100 процентов будем обеспечивать авиатопливом отечественный рынок, ну и сможем влиять на его стоимость и регулировать. Я думаю, что к июлю, когда будет презентация МФЦА, мы будем стопроцентно обеспечивать авиакеросином свою страну сами", – сказал Бозумбаев.
Обсуждая вопросы, касающиеся открытия Международного финансового центра "Астана", посол Королевства Нидерланды Дирк Ян Коп поинтересовался, каким образом иностранные инвесторы будут добираться до Астаны, если долететь до столицы Казахстана можно не из всех стран мира.
"Я хотел бы сказать, что в 2016 году British Airways и Austin Airways перестали летать в Астану и KLM прекратил рейсы после нескольких полетов. Проблема не в нехватке пассажиров, у них частые были полеты, а в том, что у них не было доходов, потому что расходы на топливо были в два раза выше, чем в Европе. В Казахстане есть три НПЗ, которые начнут создавать авиационное топливо только через год, и есть зависимость в авиатопливе из России и Европы. Я хотел бы узнать, вот вы создаете островок опыта, который должен привлекать иностранные банки, организации, иностранный интерес, а что если никто не сможет к вам приехать?" – поинтересовался посол.
Канат Бозумбаев подтвердил, что зависимость от российского топлива есть. По его словам, раньше приходила сибирская нефть из России, она была легкая, в ней содержалось небольшое количество серы. Сейчас на павлодарский НПЗ поступает более тяжелая нефть с башкирских месторождений, в связи с этим завод не в состоянии выпускать по качеству авиатопливо.
"Поэтому несколько лет назад было принято решение модернизировать все три НПЗ, и модернизация этих заводов близка к завершению. Два завода – павлодарский и атырауский – завершат свою модернизацию до конца нынешнего года, шымкентский завод завершит модернизацию во втором полугодии 2018 года. После завершения модернизации все три НПЗ будут производить около 900 тысяч тонн авиационного топлива, которое мы будем сертифицировать по западному стандарту", – пояснил министр, отметив, что уже в январе-феврале топливо высокого качества будет выпущено на павлодарском и атырауском заводах, но при этом потребуется время, чтобы его сертифицировать, получить допуск среди производителей авиадвигателей и авиакомпаний, которые летают в Астану.