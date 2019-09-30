​«Авиатор», «Жемчужина» и другие

С Жадыгером Жанкушевичем я знаком давно, с тех времен, когда он еще работал директором Кокшетауского хлебозавода. И тогда, глядя на его грузное телосложение, никак не мог предположить, что этот человек в свое время занимался многими видами спорта. А сегодня он увлеченно занимается с дворовыми мальчишками, не только выступая организатором их футбольных баталий, но и оказывая им спонсорскую помощь со своей пенсии.

– С детства увлекся спортом благодаря стараниям нашего физрука из Баррикадненской СШ Чистопольского района Кокчетавской области, – рассказывает Жадыгер Жанкушевич. – С учителем физкультуры нам, школьникам, повезло: он многим из нас привил любовь к спорту, приверженность к здоровому образу жизни. Я, к примеру, многие годы был вратарем футбольной сборной команды района, а в подростковом возрасте занимался в различных секциях. В частности, увлекался боксом, гирями. И в годы учебы в Алматинском институте народного хозяйства не расставался со спортом. Помню даже, что видел в тамошних коридорах нашего легендарного вратаря «Кайрата» Куралбека Ордабаева, который тоже учился у нас. Тогда, кстати, отметил про себя, что лицами мы похожи друг на друга, и ростом я тоже был высоким и долговязым, как он. Но время берет свое, сказались, конечно, и проблемы со здоровьем, а потому сегодня о той фигуре и моих физических кондициях остались только воспоминания, – с грустной улыбкой констатирует аксакал.

Находясь на заслуженном отдыхе, он не хочет дружить с диваном и телевизором. Его дети и внуки живут в столице. Поэтому ветеран сегодня прилагает все усилия и энергию к активной общественной и спортивной работе. Теперь его увлечения и неугомонный характер стали для него своеобразной отдушиной, позволяя найти применение своим силам и энергии, благодаря чему он чувствует себя нужным обществу человеком, который приносит пользу окружающим людям.

– Летом прошлого года у нас во дворе, как и повсеместно в городе, на радость местной ребятне установили футбольную площадку, – говорит Жадыгер Жанкушевич. – А потому я решил поставить их беготню во дворе на новый, профессиональный уровень. Добровольно взяв на себя тренерские обязанности, я выступаю не только их наставником, но и стараюсь организовать для них турниры с привлечением других юных футболистов из округи. И сегодня у нас в активе уже есть соревнования, приуроченные к разным празднествам, в частности, ко Дню защиты детей и Дню физкультурника. На свои сбережения я приобрел нашей команде футбольную форму, награждаю их дипломами и грамотами, стараюсь найти спонсоров. К примеру, спонсорскую помощь нам оказывает мой бывший коллега по депутатскому корпусу – директор гормолзавода Асен Жаксылыков, который помог мне с наградами для победителей и призеров проводимых турниров. А мы сумели вовлечь в них другие дворовые команды, и в перспективе я мечтаю провести самый настоящий городской чемпионат среди дворовых ­команд. Кроме этого, я также хотел бы в будущем создать для ребят «школу мужества» по борьбе самбо. Сейчас хочу, чтобы на нашей площадке установили освещение, как в соседних дворах, чтобы пацаны могли заниматься футболом и в темное время суток, обращался по этому поводу в городской акимат.

Надо сказать, что старания Жадыгера Ахметкалиева находят горячую поддержку как у ребят, так и со стороны взрослых.

– Хорошее дело делает наш сосед, которого у нас во дворе все уважают и слушаются, – говорит 89-летняя Жаныл Саяткызы. – Я часто сижу во дворе и вижу, что благодаря ему многие мальчишки теперь не слоняются без дела, как раньше по подъездам, не прячутся, чтобы покурить. И хулиганов у нас стало меньше. Их теперь у нас почти нет.

– Мне 42 года, и хотя я инвалид, стараюсь по возможности заниматься спортом, – говорит другой житель двора Муслим Сарсенбеков. – Восемь лет живу здесь, и рад тем переменам, что происходят сейчас с нашей детворой благодаря усилиям этого активного человека. Он с энтузиазмом и бескорыстно занимается с мальчишками, которые раньше безвылазно сидели дома в Интернете за компьютером. Это замечательно, что сегодня они занимаются футболом на системной основе под присмотром и руководством со стороны своего наставника, которого все они любят. А ведь большой футбол начинается со двора, потому он делает большое и нужное дело. И кто знает, быть может, завтра наши пацаны будут выступать за кокшетауский «Окжетпес», в котором, кстати, почти нет воспитанников местного футбола. А те молодые ребята, что есть в нем, как правило, уступив место в основном составе легионерам из Европы и Африки, прозябают сегодня на скамейке запасных игроков…

Свою команду Жадыгер Ахметкалиев назвал «Авиатор», поскольку в основном в ней собрались мальчишки из дома, где живут сотрудники аэропорта. А в числе ее постоянных соперников есть даже команда с громким названием «Шанхай Юнайтед», ее игроки живут в загородном поселке, именуемом Шанхаем.

– Благодаря нашему общему наставнику число команд, которые участвуют в проводимых им турнирах, постепенно растет, – говорит игрок этой команды Адам Штир. – Я в них участвую с большим удовольствием и охотой, мечтаю выступать за наш «Окжетпес».

В день нашей встречи игроки «Авиатора» сумели одолеть в борьбе за 3-е место «Жемчужину». Они особо подчеркнули, что играли в форме «Ливерпуля», которую им подарил агай, который пользуется среди ребят непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением.

А Кубок в тот день завоевала команда «Барс», его капитану на церемонии награждения вручил Жадыгер Ахметкалиев. Ведь в организованном им турнире приняли участие команды из отдаленных микрорайонов города, о которых говорили их названия – «Жайляу», «Кокшетау-2», «Автогородок», «Энергетик». Так что число участников будущего чемпионата растет…