Фото: aeroport.kz
Транспорт
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска

АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) не ограничивало полеты воздушных судов в аэропорту города Уральска, решение авиаперевозчиками было принято самостоятельно. Такое заявление сделали в ААК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Авиационными инспекторами администрации в ходе проверки 30 июня 2022 года было выявлено, что несмотря на низкую несущую способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона, информация о которой опубликована эксплуатантом аэродрома для всех авиаперевозчиков в сборнике аэронавигационной информации на постоянной основе, увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые.

Со стороны Авиационной администрации было направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие, повреждения воздушных судов», – констатировали в ААК.

Кроме этого, ААК после встреч и обсуждений с представителями авиакомпаний и эксплуатантом аэродрома были приняты решения о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме.

Отметим, ранее в пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщали, что с 1 августа 2022 года рейсы в Уральск будут выполняться на авиалайнере Embraer. Замену борта в Air Astana объяснили необходимостью аэропорта Уральска ограничить нагрузки на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона.

В свою очередь авиакомпания FlyAryastan с 1 августа 2022 года отменяет рейсы в Уральск. Как сообщали в пресс-службе авиаперевозчика, «изменения обусловлены обращением аэропорта Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку в целях обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта».

 

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