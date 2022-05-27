Авиация Нацгвардии пополнилась двумя новыми вертолетами

В столице на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» состоялась презентация двух новых модернизированных многофункциональных вертолетов Ми-171Е.

На торжественной церемонии презентации приняли участие Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, заместитель Министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов6 Главнокомандующий Сил воздушной обороны ВС РК Нурлан Орманбетов, Командующий Военно-воздушными Силами Нурболат Топаев, представители АО «Вертолеты России» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

В ходе презентации Глава правоохранительного ведомства генерал-лейтенант полиции Марат Ахметжанов отметил, что в настоящее время в соответствии с поручением Главы государства принимаются меры по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии.

- Сегодня авиация Нацгвардии пополняется двумя многоцелевыми вертолетами Ми-171Е. Они предназначены для транспортировки военнослужащих, вооружения и другой военной техники в сложных погодных условиях. Современное оборудование внутри судна позволяет выполнять задачи по разведке, патрулированию, поисково-спасательным работам, эвакуации, десантирования как с земли, так и с воздуха. Это повысит укомплектованность нашего авиапарка, значительно расширит спектр возможностей выполнения служебно-боевых задач. Хотелось бы отметить, что это первый выпуск вертолетов авиаремонтного завода №405 на нужды Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, - сказал генерал-лейтенант полиции Марат Ахметжанов.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Е с двумя турбовальными двигателями ВК-2500 предназначен для перевозки людей и различных грузов в грузовой кабине, для транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а также для проведения специальных работ в труднодоступной местности. Вертолет спроектирован по одновинтовой схеме с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтом.

Оснащение вертолета Ми-171Е позволяет повысить максимальную скорость, увеличить дальность полета, грузоподъемность на внешней подвеске, а также сделать более надежными полеты в условиях разреженного воздуха высокогорья и высоких температур. Впервые в целях защиты экипажа и техники установлены бронеплиты.

Максимальная высота полета Ми-171Е – 4 км, максимальная скорость полета при нормальном взлетном весе 250 км/час, максимальный вес перевозимого груза внутри фюзеляжа – 4 тонны.

После выступлений почетные гости официально разрезали ленту и осмотрели возможности новых вертолетов с демонстрацией видеоматериала.

На сегодняшний день авиацию Национальной гвардии РК представляют самолеты Ан-74, Ан-26, Y8 и вертолеты Ми-8, Ми-171. Задачами авиационной эскадрильи Национальной гвардии являются: разведка местности, поисковые мероприятия, перевозка личного состава, имущества, вооружения и военной техники, десантирование и др.

Пресс-служба Национальной гвардии РК