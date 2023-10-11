Казахстан доставил гумпомощь Афганистану

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Исламском Эмирате Афганистан направляются представители силовых ведомств, в том числе военнослужащие Национальной гвардии РК.

По информации пресс-службы, для воздушной перевозки гуманитарной помощи пострадавшим из аэропорта Шымкента в город Герат направился борт Y8F200W. Экипаж из 8 человек возглавляет опытный летчик – командир борта майор Курмангали Топанов.

"Наш экипаж выполняет миротворческую миссию – мы отгружаем гуманитарную помощь для жителей, которые пострадали в ходе землетрясения. Из Астаны и Шымкента отгружены медицинские изделия и лекарственные аппараты, в Алмате загрузили палатки. Опыт по перевозке подобных грузов в зарубежные страны у нас имеется. В феврале текущего года авиация Национальной гвардии была задействована для доставки гуманитарных грузов в Сирию и Турцию. В общей сложности мы тогда совершили 6 рейсов. Нынешний полет до Герата займет около 3 часов, а расстояние составляет 1300 км. Поставленная задача будет выполнена –гуманитарный груз будет доставлен в Афганистан", – сообщает командир судна Курмангали Топанов.