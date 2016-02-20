Общество
Авиация ВВС РК провела учебно-тренировочные полеты
Летный состав войсковой части 30153 принял участие в учебно-тренировочных полетах в Актау. Летчики-армейцы тренировались на вертолетах Ми-8 и самолетах 4-го поколения Су-27, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что в зависимости от поставленных задач военнослужащие отрабатывали различные упражнения – взлет, посадку, действия в зонах пилотажа.

"Из-за низких температур возможно обледенение летательного аппарата, а снежный покров затрудняет ориентирование на местности. Усложняются задачи и у инженерно-технического состава, которому необходимо обеспечивать прогрев летательных аппаратов. Однако полеты в сложных условиях необходимы для поддержания навыков и умений летчиков, которых обучают опытные инструкторы", – рассказали в пресс-службе.

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"Учебно-тренировочные полеты осуществляются как днем, так и ночью. Они зависят от простых и сложных метеорологических условий. В неделю состав летает как минимум три раза", – отметил заместитель командующего ВВС по воспитательной и социально-правовой работе полковник Еркен Жумагалиев.

"Тренировочные полеты также осуществляются на учебной базе. На самолетах МиГ-25, МиГ-29, Су-27, начиная со второго курса, обучаются курсанты Военного института Сил воздушной обороны", – говорится в сообщении.

Как отмечается, немаловажна психологическая и физическая подготовка летчиков, поэтому перед полетами они проходят обязательную медицинскую проверку.

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