Спорт
Австралийская модель отказала Криштиану Роналду
Марат Манаспаев
Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду потерпел фиаско на любовном фронте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz. Во время пребывания на сборах в Австралии футболист попытался закрутить роман с местной моделью Элин Лимой.

Начинающая актриса из Мельбурна рассказала в интервью британскому порталу The Daily Mirror, что написала Криштиану невинное сообщение в Instagram, спрашивая, получил ли он письмо от ее бойфренда, который является фанатом футболиста. Роналду ловко обошел этот вопрос, взамен попросив у девушки прислать ему несколько ее сексуальных селфи.

Девушка справедливо возразила Криштиану, что ее возлюбленному не понравится такая переписка, а спортсмен невозмутимо ответил: "Не волнуйся, детка, никто не узнает о нашей скорой встрече".

В итоге в Сети разгорелся настоящий скандал: одни поклонники были в шоке от самоуверенного поведения футболиста, а другие защищали кумира и обвиняли Элин Лиму в желании завоевать популярность в Австралии за счет сплетен о звезде. Девушке даже пришлось оправдываться в Instagram: "Возможно, я бы никогда не рассказала об этом происшествии журналистам, оставив инцидент между мной и Роналду. Но мой возлюбленный Алекс Спореа решил иначе. Я его прекрасно понимаю. Он больше не является фанатом "Реала".


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