Австралийские врачи пересадили больным сердца умерших людей В мире 599

Кардиохирурги сиднейской больницы Св. Винсента сумели пересадить трем пациентам "мертвые" сердца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на The Australian. По мнению экспертов, новая методика значительно повышает шансы на выживание у больных с тяжелыми сердечными патологиями, при которых необходима пересадка.



Ранее при проведении подобных операций трансплантологи использовали исключительно донорские сердца, которые все еще бились, полученные от пациентов с диагностированной смертью мозга. Возможность использовать для трансплантации "мертвые" сердца значительно расширяет возможности врачей, так как увеличивает количество органов, пригодных к пересадке.



Глава отделения пересадки сердца в больнице Св. Винсента Питер Макдоналд сообщил, что группа ученых работала над этой методикой 20 лет. "Мы изучали, как долго сердце может оставаться пригодным после того, как перестанет биться, – сказал трансплантолог. – После этого мы разработали технику реактивации органа в аппарате для сохранения органов".



Новая методика позволяет с помощью специального электроаппарата реанимировать сердце, которое не билось уже в течение получаса, и поддерживать его работу вне организма.



Все три пациента, подвергшиеся операции, чувствуют себя хорошо. Одна из них – 57-летняя жительница Сиднея, уже выписана из больницы, двое других быстро идут на поправку.



Широкое внедрение апробированной австралийскими врачами методики способно значительно – по меньшей мере на 20% увеличить число доступных донорских сердец, что по сути будет означать переворот в кардиохирургии.