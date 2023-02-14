Авто на эвакуаторе оштрафовали за превышение скорости в Акмолинской области

Жительнице города Костаная во время перевозки автомобиля на эвакуаторе выписали 2 штрафа за превышение скорости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Курьезный случай был описан в Telegram-канале костанайского регионального портала «Наша газета».

«Жительнице Костаная выписали 2 штрафа за превышение скорости, когда ее машину вез эвакуатор по трассе Алматы – Екатеринбург в Акмолинской области. В квитанции сообщалось, что 12 февраля автомобиль женщины превысил разрешенную скорость на 13 километров в час в первом штрафе и на 12 километров – во втором. Штраф за каждое нарушение составил 17 250 тенге. При этом штраф можно оплатить со скидкой в 50%, сумма составит 8 625 тенге», – сказано в публикации.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что факт зафиксировала система видеоконтроля за дорожным движением «Автоураган» на территории Акмолинской области.

Как выяснилось, предписание о необходимости уплаты штрафа, направленное автовладельцу, было сформировано в автоматическом режиме.

«Однако при проверке данных единого реестра административных производств данный штраф был отменен за отсутствием состава административного правонарушения. В указанном случае штраф не уплачивался», – пояснили в ДП Акмолинской области.

Здесь добавили, что инспекторы административной практики на постоянно проверяют правильность работы программного обеспечения, чтобы выявлять неправомерное наложение административных взысканий. При выявлении подобных и других фактов административное производство прекращается в связи с отсутствием состава правонарушения.