Авто разорвало на части в Алматы – погибли 3 человека

Ночью в городе Алматы произошло ДТП. 3 человека погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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По данным Департамента полиции города, авария произошла 26 января в 23:30 в Ауэзовском районе.

«Водитель автомашины Honda Р. 2003 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и наехал на фонарный столб. В ДТП погибли водитель и 2 его пассажира – И. 2003 года рождения и Н. 2004 года рождения», – проинформировали в пресс-службе ДП.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.