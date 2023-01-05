Авто слетело со скользкой дороги в канал в ЗКО, погибли 2 человека (видео)

2 женщины погибли в результате ДТП в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/policebqo

2 января примерно в 15:30 в трех километрах от поселка Тоган Акжаикского района 60-летний водитель автомобиля Lada Vesta из-за гололеда не справился с управлением и слетел в Бударинский канал.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка 1961 года рождения.

С места аварии в городскую многопрофильную больницу Уральска с различными травмами доставили двух женщин, одна из которых скончалась в реанимации.

Полиция начала досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены соответствующие экспертизы.