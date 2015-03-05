Авто во всей красе Статьи 859 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Вчера на производственных площадках предприятий "АгромашХолдинг" и "СарыаркаАвтоПром" в рамках инициативы Президента Нурсултана Назарбаева по запуску акции "Қазақстанда жасалған" прошло мероприятие, направленное на поддержку и популяризацию товаров отечественного производства. В нем приняли участие вице-министр нацио­нальной экономики Тимур Жаксылыков, заместитель акима Алматы Юрий Ильин, сотрудники министерств по инвестициям и развитию, финансов, акиматов Астаны, Алматы, Акмолинской, Алматинской и Костанайской областей, а также представители крупных бизнес-структур.



Участникам мероприятия был продемонстрирован весь процесс производства легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецмашин, в том числе полностью роботизированная сварка и окраска кузовов, и, как результат всех этапов и работы каждой линии, – готовая продукция.



Весь модельный ряд производимых на площадках "АгромашХолдинга" и "СарыаркаАвтоПрома" автомобилей составляет сегодня 43 модели семи брендов.



На производственной выставке гостям мероприятия был показан автобус Iveco Citelis , который уже сегодня активно задействован в транспортной инфраструктуре столицы. С 2014 года акимат Астаны закупает эту технику для обслуживания городских маршрутов.



Производство автобуса Iveco Citelis в скором времени будет налажено на костанайском заводе. Предполагается, что будут выпускаться трехдверные и четырехдверные машины длиной 12 и 18 метров соответственно, вмещающие свыше ста пассажиров каждая.



Эти автобусы специально предназначены для городских линий. Мало того, что у них довольно низкий пол, так он еще и наклоняется на остановках в сторону входа-выхода. При необходимости откидывается пандус, позволяющий въезжать-выезжать пассажирам на колясках.

Необходимость производства подобной техники подчеркнули руководитель управления предпринимательства и промышленности Астаны Малика Бектурова и заместитель акима Алматы Юрий Ильин. Он дал высокую оценку комфортности и многофункциональности представленных автобусов, а также отметил, что начало производства Iveco Citelis в Казахстане сделает технику более доступной для коммунальных служб городов и областей.



Кроме того, костанайцы обещают создать вариант машины, работающей на газе, что очень актуально для южного мегаполиса с его предрасположенностью к образованию смога от выхлопа двигателей.



Участники мероприятия по достоинству оценили предприятия, уровень их автоматизации, профессионализм специалистов и качество производимых автомобилей. А также отметили, что развитие отечественного производства, особенно в кризисные времена, это важный аспект стабильности и залог планомерного развития экономики. Потребление отечественных товаров – гарантия не только качества приобретаемого продукта, но и развития новой отрасли, повышения уровня профессионализма местных кадров, уровня жизни и многое другое, в том числе и возможность казахстанскому продукту выйти на конкурентный рынок в рамках ЕАЭС.



Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков не скрывал удивления от глобальных изменений.



– Я был здесь пять лет назад. В то время практиковалась лишь крупноузловая сборка. Сегодня же вся страна может гордиться масштабностью такого производства, подобным оборудованием, специалистами, производимыми автомобилями, которые мы уже по праву называем казахстанскими, поскольку уровень местного содержания в некоторых моделях превышает 50%, – отметил Т. Жаксылыков.



Когда казахстанцы покупают произведенные в своей стране автомобили, подчеркнул вице-министр, они не расходуют на эти цели валюту за границей, а дают заработок собственным землякам. Сейчас Астана заказала в Костанае 350 автобусов, за ней последуют другие города…



Массовое производство делает продукцию дешевле, привлекательнее по цене. Той же цели послужат принятые государством решения по стимулированию продажи отечественных машин в лизинг и кредит. Сейчас прорабатываются конкретные механизмы такой торговли, и скоро она начнет осуществляться.



Одна из компаний-партнеров, поддержавшая отечественных производителей, – Helios. Она торгует горючим и заключила контракт с "АгромашХолдингом" на 34 автоцистерны, произведенные на базе Iveco 682. Компания решила отказаться от тех марок машин, с которыми связаны случаи аварий при столь опасных грузах, как жидкое топливо. Выбор костанайских авто свидетельствует о признании высокого качества и надежности казахстанской продукции.



Возможно, самой зрелищной частью презентации стала шоу-программа, в которой были задействованы пожарный автомобиль Iveco и реанимобиль Iveco, произведенные на предприятии. Для демонстрации возможностей специализированных машин были инсценированы реальные условия работы – возгорание легкового авто, тушение пожара и спасение пострадавшего водителя.



Нужно отметить, что компания AllurGroup, в состав которой входят производственные площадки "АгромашХолдинг" и "СарыаркаАвтоПром", является одной из крупнейших в регионе. Сегодня на предприятии занято 1,5 тыс. человек. И количество рабочих мест ежегодно увеличивается за счет повышения локализации производства.



В свою очередь автостроительные предприятия отмечают, что без поддержки государства такое масштабное и стремительное развитие было бы невозможно. Одной из последних мер стало выделение 20 млрд. тенге на автокредитование отечественных автомобилей под беспрецедентно низкий процент. Вот что сказал по этому поводу президент ГК AllurGroup Андрей Лаврентьев:



– Благодаря поддержке со стороны Министерства по инвестициям и развитию и Министерства национальной экономики нам удается сделать автопром в Казахстане интересным для инвестиций, которые необходимы для стратегического развития и "наращивания мускулов" перед основным стартом в рамках существования ЕАЭС. Каждый вложенный в автопроизводство доллар инвестиций дает 2,5 доллара дополнительных средств для развития других связанных с ним отраслей, одно рабочее место на автозаводе позволяет открыть от 3 до 11 рабочих мест на смежных предприятиях. И чем выше локализация автопроизводства, тем больший социально-экономический эффект мы получаем, растет добавленная стоимость продукции, растет также загрузка малого бизнеса. Уже в двухлетней перспективе при благоприятной реализации наших планов автопром обеспечит 3% от ВВП Казахстана.