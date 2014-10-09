Экономика Автобан скоростной и безопасный строят в Семиречье Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Напомним, что строительство новой дороги протяженностью 260 км началось ровно 2 года назад. За это время рабочие почти полностью срезали тонкое асфальтное полотно, уложенное более 30 лет назад по устаревшим стандартам. На его месте укладывают свежую "бетонку", которая выдерживает увеличенную нагрузку на ось и может прослужить долгие годы без капремонта.



По информации управления административной полиции ДВД Алматинской области, ежегодно на маршруте Алматы – Талдыкорган (одном из самых загруженных в регионе) в авариях гибнут несколько десятков человек. Интенсивность потока здесь составляет около 10 тыс. машин в сутки, а в ближайшие годы, как подсчитали специалисты, этот показатель увеличится почти вдвое.



Реконструкция охватывает несколько участков, сейчас работы завершаются на самом опасном из них – от села Шенгельды до перевала Архарлы. Дорога в этом месте очень узкая, многие аварии случаются именно здесь. Согласно проектно–сметной документации, обновленная трасса будет короче прежней на 80 км и абсолютно ровной. Она строится со всеми необходимыми ограждениями, с широкой разделительной полосой. С учетом рельефа местности (крутых подъемов и спусков) подрядчикам из "Казахдорстроя" и совместного казахстанско–немецкого предприятия "Нойбург" пришлось вести взрывные работы. Теперь водитель сможет видеть путь на расстоянии до километра, и все это должно существенно снизить уровень аварийности.



По данным Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию, стоимость проекта составляет 130 млрд тенге. Мобилизовано свыше тысячи единиц техники, создано без малого 2 тыс. рабочих мест. На одном из участков объекта возведен современный асфальтобетонный завод, продукцией которого обеспечиваются дорожно–строительные компании.



Кроме того, сооружаются мосты, прокладываются водопропускные каналы. Всего в масштабной реконструкции задействовано 9 подрядных организаций, планируется переместить свыше 2 млн кубометров земли, уложить несколько сотен тыс. тонн асфальта. Работы идут поэтапно, движение по существующей магистрали не прерывалось.



От Талдыкоргана до Капшагая дорогу сделают четырехполосной, а от Капшагая до Алматы ее расширят до 6 полос. Примечательно, что качество скоростной автострады будет аналогичным дорожному полотну автобана Астана – Бурабай, где максимальная скорость транспортных средств достигает 130 км в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2016 год.

