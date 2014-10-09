Экономика
Автобан скоростной и безопасный строят в Семиречье
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Напомним, что строительство новой дороги протяженностью 260 км началось ровно 2 года назад. За это время рабочие почти полностью срезали тонкое асфальтное полотно, уложенное более 30 лет назад по устаревшим стандартам. На его месте укладывают свежую "бетонку", которая выдерживает увеличенную нагрузку на ось и может прослужить долгие годы без капремонта.

По информации управления административной полиции ДВД Алматинской области, ежегодно на маршруте Алматы – Талдыкорган (одном из самых загруженных в регионе) в авариях гибнут несколько десятков человек. Интенсивность потока здесь составляет около 10 тыс. машин в сутки, а в ближайшие годы, как подсчитали специалисты, этот показатель увеличится почти вдвое.

Реконструкция охватывает несколько участков, сейчас работы завершаются на самом опасном из них – от села Шенгельды до перевала Архарлы. Дорога в этом месте очень узкая, многие аварии случаются именно здесь. Согласно проектно–сметной документации, обновленная трасса будет короче прежней на 80 км и абсолютно ровной. Она строится со всеми необходимыми ограждениями, с широкой разделительной полосой. С учетом рельефа местности (крутых подъемов и спусков) подрядчикам из "Казахдорстроя" и совместного казахстанско–немецкого предприятия "Нойбург" пришлось вести взрывные работы. Теперь водитель сможет видеть путь на расстоянии до километра, и все это должно существенно снизить уровень аварийности.

По данным Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию, стоимость проекта составляет 130 млрд тенге. Мобилизовано свыше тысячи единиц техники, создано без малого 2 тыс. рабочих мест. На одном из участков объекта возведен современный асфальтобетонный завод, продукцией которого обеспечиваются дорожно–строительные компании.

Кроме того, сооружаются мосты, прокладываются водопропускные каналы. Всего в масштабной реконструкции задействовано 9 подрядных организаций, планируется переместить свыше 2 млн кубометров земли, уложить несколько сотен тыс. тонн асфальта. Работы идут поэтапно, движение по существующей магистрали не прерывалось.

От Талдыкоргана до Капшагая дорогу сделают четырехполосной, а от Капшагая до Алматы ее расширят до 6 полос. Примечательно, что качество скоростной автострады будет аналогичным дорожному полотну автобана Астана – Бурабай, где максимальная скорость транспортных средств достигает 130 км в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2016 год.

Популярное

Все
Почему у трех врачей разный диагноз?
И ТЭЦ готовы даром передать
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Созвучие великих
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
На ремонт и уголь деньги есть
Отдых совместили с учебой
Информация в помощь
Не оставляйте детей одних!
Не отклоняясь от графика поставок
Битвы за четвертьфинал
Контроль над вирусами
Пусть музыка звучит!
Грязная история
Дорога к храму
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Опасный плюрализм
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Экономика
Масло, мука и сахар подешевели в Петропавловске
Экономика
И ТЭЦ готовы даром передать
Экономика , Общество
Названа средняя зарплата в Казахстане
Экономика
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала убороч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]