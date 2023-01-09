Автобус из Караганды перевернулся на трассе в России: что известно о пострадавших

Происшествия , Крупные ДТП , Россия
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5 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии с автобусом из Казахстана в России, всего в нем находилось 54 пассажира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Напомним, 9 января автобус с 54 пассажирами, ехавший из города Караганды в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае. 

В пресс-службе Главного управления МВД по краю сообщили, что ДТП произошло рано утром на 74-м км автодороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Республикой Казахстан. 

«По предварительным данным установлено, что водитель – мужчина 1958 года рождения, – управляя автобусом Yutong, следовавшим по маршруту Республика Казахстан – город Новосибирск, двигаясь со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха, не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание», – сказали в пресс-службе.

«5 человек пострадали, в том числе 1 ребенок», – проинформировали в правоохранительных органах.

В пресс-службе краевого Минздрава подтвердили, что в аварии пострадали 5 человек, включая ребенка. На месте происшествия работали 2 бригады медиков. В результате осмотра одну девушку госпитализировали в Каменскую межрайонную больницу, остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались. 

Прокуратура организовала проверку.

 

 

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