Автобус из Караганды перевернулся на трассе в России

Фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Панкрушихинском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие в 17-ти километрах от села Панкрушиха. Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда - Новосибирск", - проинформировала Антошкина.

В автобусе находилось 54 человека, отметила она.

Ведомство организовало проверку, добавили в информагентстве.