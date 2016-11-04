Автобус насмерть сбил пешехода в Астане

В Астане произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"1 ноября около 21.00 часов по ул.31 со стороны ул. Орынбор водитель маршрутного автобуса №40, следуя в сторону конечной остановки маршрута, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. В результате 45-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в городской больнице", – сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В рамках расследования ДТП назначены необходимые экспертизы.
"1 ноября около 21.00 часов по ул.31 со стороны ул. Орынбор водитель маршрутного автобуса №40, следуя в сторону конечной остановки маршрута, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. В результате 45-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в городской больнице", – сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В рамках расследования ДТП назначены необходимые экспертизы.