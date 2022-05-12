Автобус перевернулся на трассе в Жамбылской области, есть погибшие

Сегодня, 12 мая, примерно в 15.50 часов на 571 километре автодороги республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

"По предварительным данным, из-за ухудшения погодных условий (дождь и град) водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении", - говорится в информации.

В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации, отметили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы, добавили в полиции.