Фото пресс-службы ДП Жамбылской области
Происшествия
Автобус перевернулся в Жамбылской области: двум пострадавшим ампутировали руки

Двум мужчинам из пассажирского автобуса, который накануне перевернулся в Жамбылской области, ампутировали руки. Еще одну девушку с переломом позвоночника доставили санавиацией в Тараз. Из 49 человек, которые ехали из Узбекистана в Алматы, госпитализировали 17, четверо находятся в реанимации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

ДТП произошло в 60 километрах от Тараза. Автобус сообщением Нукус – Алматы, в котором ехали граждане Узбекистана, врезался в прицеп трактора. В полиции 49-летний водитель трактора признался, что не справился с управлением из-за дождя и града.

На месте аварии скончались 19-летний пассажир и 43-летний помощник шофера. 30 человек, в том числе маленького ребенка, после осмотра врачей отпустили домой. Четверо мужчин в тяжелом состоянии находятся в районной больнице, двум из них пришлось ампутировать по одной руке. 28-летнюю девушку доставили на вертолете в областной центр. Она сломала позвоночник сразу в нескольких местах. Остальные пассажиры с различными травмами остаются в больнице.

"На данный момент госпитализировано 16 граждан, четверо – в отделении реанимации, 12 – в отделении хирургии. В реанимационном отделении у пациентов травматическая ампутация конечностей, верхних конечностей. Там и сотрясения, там и переломы и так далее. Санавиация с города прибыла, всю медицинскую помощь они в полном объеме получают", - прокомментировал заместитель главного врача ЦРБ Жуалынского района Нурбай Ергебеков.

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