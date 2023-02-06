Автобус протащил не успевшего выйти ребенка в Семее

В городе Семее 7-летнего ребенка зажало дверями автобуса. В результате общественный транспорт протащил несколько метров по дороге не успевшего выйти мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: instagram.com/semey_city_/

По словам матери пострадавшего ребенка, «водитель автобуса, остановившись на 2 секунды и не убедившись, что пассажиры вышли, продолжил резко движение, прижав меня дверью и протащив несколько метров моего сына (7 лет). Хорошо, что я сильно держала сына, не отпускала! А если бы отпустила, он бы оказался под колесами».

Тело зажатого в дверном проеме семейчанина было полностью на улице, когда автобус тронулся с места.

Как сообщили в Департаменте полиции Абайской области, 5 февраля в отношении 56-летнего водителя автобуса Hyundai составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК за несоблюдение правил перевозки пассажиров. Нарушитель заплатит штраф в 5 МРП.