Автобус с 30 пассажирами "заблудился" в Карагандинской области
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В Карагандинской области из снежного плена вызволен автобус с 30 пассажирами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания QazAvtoJol».
5 января около 21:30 на 1 750 километре автодороги Караганда – Балхаш был вызволен автобус с 30 пассажирами.
Как рассказали в QazAvtoJol, водитель автобуса выехал на второстепенную дорогу и заблудился. Поняв, что сам не справится, он обратился в единый колл-центр QazAvtoJol.
Прибывшие дорожники помогли водителю и пассажирам общественного транспорта. К счастью, никто из них не пострадал.