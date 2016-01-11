Автобус с футбольной командой упал в реку в Мексике

Автобус с любительской футбольной командой и ее болельщиками, среди которых были дети, упал с моста в реку Атояк на востоке Мексики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
Как уточняется, авария произошла в штате Веракрус. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и потерял управление после того, как наехал на "лежачего полицейского". Автобус перевалился через ограждение и свалился в реку.
Погибли по меньшей мере 16 человек. Число пострадавших может превышать 30. Местные власти опасаются, что тела могут находится на дне реки, под автобусом.
Как уточняется, авария произошла в штате Веракрус. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и потерял управление после того, как наехал на "лежачего полицейского". Автобус перевалился через ограждение и свалился в реку.
Погибли по меньшей мере 16 человек. Число пострадавших может превышать 30. Местные власти опасаются, что тела могут находится на дне реки, под автобусом.