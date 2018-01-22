Автобус с гражданами Узбекистана застрял на трассе в Актюбинской области
В Иргизском районе Актюбинской области из-за мороза сломался автобус, перевозивший узбекистанцев из Шымкента в Уфу, передает Inform.kz.
"21 января в 21:20 часов в дежурную часть поступило сообщение от наряда роты дорожно-патрульной полиции ДВД Актюбинской области о том, что в 21:05 часов на 1052 километре автодороги Самара – Шымкент" вблизи поселка Калыбай Иргизского района из-за замерзшей тормозной системы сломался автобус, следовавший из Шымкента в Уфу Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел области.
Совместно с ДЧС полицейскими из автобуса было эвакуировано 56 пассажиров, в том числе 48 граждан Узбекистана, 6 граждан Республики Казахстан, 2 гражданина Российской Федерации. Среди них были женщины и дети. Эвакуированных временно разместили в пункт обогрева.