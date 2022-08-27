Автобус с иностранцами попал в ДТП в Туркестанской области, пострадали 12 человек

В Туркестанской области автобус с иностранцами выехал на обочину, пострадали 12 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Утром 27 августа в дежурную часть Тулькубасского райнного отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
Прибывшие на место полицейские установили, что автобус с иностранными гражданами ехал из Узбекистана в Кыргызстан.
На перекрестке возле села Шакпак водитель не справился с управлением и выехал на обочину дороги.
В результате ДТП 12 человек с различными травмами были госпитализированы в ближайшую больницу. Жертв нет.
Данный факт стражи порядка зарегистрировали по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.