Автобус с медиками подорвался на фугасе в Афганистане

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Фото с сайта korrespondent.net
Семь афганских медиков получили ранения, когда их автобус подорвался на заложенном на дороге фугасе в провинции Кандагар. Об этом заявили сегодня власти этого южного афганского региона, который является одним из оплотов движения "Талибан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, ни одна из антиправительственных группировок пока не заявила о своей ответственности за взрыв.

За первую половину этого года в Афганистане в результате боев и терактов погибли почти 1,6 тыс. человек, более 3,3 тыс. мирных жителей получили ранения.

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