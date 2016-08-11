Автобус с пассажирами сорвался с обрыва в Крыму

Четыре человека погибли и, по предварительным данным, не менее 15 человек госпитализированы в результате опрокидывания рейсового автобуса сообщением Судак – Керчь в Крыму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"По предварительным данным, четыре человека погибли. Информация по пострадавшим уточняется. Всего по билетам в автобусе было 19 человек", – сказал собеседник агентства.
Как рассказали агентству в региональном главке МЧС по Крыму, рейсовый автобус направлялся из Судака в Керчь.
"Однако в районе села Щебетовка на трассе Судак – Феодосия автобус попал в аварию", – сказал представитель главка.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что "в автобусе находилось 18 человек, в том числе трое детей".
"Автобус сорвался с обрыва и пролетел 50 метров. Пять человек погибли, 13 госпитализированы, детей среди погибших нет", – сказал источник.
"По предварительным данным, четыре человека погибли. Информация по пострадавшим уточняется. Всего по билетам в автобусе было 19 человек", – сказал собеседник агентства.
Как рассказали агентству в региональном главке МЧС по Крыму, рейсовый автобус направлялся из Судака в Керчь.
"Однако в районе села Щебетовка на трассе Судак – Феодосия автобус попал в аварию", – сказал представитель главка.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что "в автобусе находилось 18 человек, в том числе трое детей".
"Автобус сорвался с обрыва и пролетел 50 метров. Пять человек погибли, 13 госпитализированы, детей среди погибших нет", – сказал источник.