Автобус столкнулся с легковушкой в центре Туркестана

Происшествия
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В результате ДТП никто не пострадал.

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Около 09.00 утра, на центральной улице Туркестана произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, водитель автобуса двигался на зеленый цвет светофора, в своем направлении по улице Б. Саттарханова. В этот момент и произошло столкновение с автомобилем Opel Vectra, который поворачивал на улицу Жибек жолы.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя легкового авто, нарушившего правила дорожного движения, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

 

 

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