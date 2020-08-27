Автобус «ушел» в кювет

Свежий выпуск
663
Любовь Доброта

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.30 на 649-м км трассы Алматы – Ташкент – Термез, в районе перевала Машат Тюлькубасского района. Известно, что пассажирский автобус направлялся после ремонта из Алматы в Сарыагашский район, в салоне были попутные пассажиры.

По факту ДТП с участием автобуса проводится расследование. Сразу же после сообщения о дорожной аварии на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП, сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области и областного департамента по ЧС.

Полицейские и сотрудники службы спасения помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку.

По предварительной версии, авария могла произойти из-за плохих погодных условий. Не исключено, что водитель не справился с управлением.

Изначально речь шла о 21 постра­давшем. Однако позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 25 человек. Восемь пассажиров госпитализированы в Сайрамскую районную больницу, трое из них находятся в реанимационном отделении, двое направлены в областную клиническую больницу. Всем госпитализированным назначено лечение, они находятся под наблюдением врачей.

По информации и. о. главного врача Сайрамской центральной районной больницы Толегена Куралбаева, медицинская помощь понадобилась семи детям, трое из которых направлены в областную детскую больницу, расположенную в Шымкенте.

В салоне автобуса находилась беременная женщина, у которой медики областной клинической больницы диагностировали сотрясение головного мозга. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

На место происшествия прибыли дознаватели департамента областной полиции, которым предстоит выяснить все детали ДТП. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП. Проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс­портных средств. 

Популярное

Все
Театр уходит в горы
Алға, «Барыс»!
Мечами и топором традиции в массы несём
Лик богини Умай и странная парочка
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Как выучить язык и обрести друзей
Виноградной лозы притяженье
Хрупкие, но сильные духом
Страна между двух гигантов
Освещать и просвещать
Главный подарок к 1 сентября
Будет желание – будет и результат
Твори добро
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Водительские права по новым правилам
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Твори добро
Главный подарок к 1 сентября
Когда у вашего близкого человека ВИЧ
Вместить невместимое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]