Автобус «ушел» в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.30 на 649-м км трассы Алматы – Ташкент – Термез, в районе перевала Машат Тюлькубасского района. Известно, что пассажирский автобус направлялся после ремонта из Алматы в Сарыагашский район, в салоне были попутные пассажиры.

По факту ДТП с участием автобуса проводится расследование. Сразу же после сообщения о дорожной аварии на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП, сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области и областного департамента по ЧС.

Полицейские и сотрудники службы спасения помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку.

По предварительной версии, авария могла произойти из-за плохих погодных условий. Не исключено, что водитель не справился с управлением.

Изначально речь шла о 21 постра­давшем. Однако позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 25 человек. Восемь пассажиров госпитализированы в Сайрамскую районную больницу, трое из них находятся в реанимационном отделении, двое направлены в областную клиническую больницу. Всем госпитализированным назначено лечение, они находятся под наблюдением врачей.

По информации и. о. главного врача Сайрамской центральной районной больницы Толегена Куралбаева, медицинская помощь понадобилась семи детям, трое из которых направлены в областную детскую больницу, расположенную в Шымкенте.

В салоне автобуса находилась беременная женщина, у которой медики областной клинической больницы диагностировали сотрясение головного мозга. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

На место происшествия прибыли дознаватели департамента областной полиции, которым предстоит выяснить все детали ДТП. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП. Проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс­портных средств.